DeNAは24日、新たな限定ユニホームのデザインを発表した。所属する105人による「未来への寄せ書き」をコンセプトにした「野球未来創造ユニホーム」を、7月7〜9日の中日3連戦で着用する。「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さまへ」の3つのテーマで、監督やコーチ、選手全員からメッセージを募集。「YOKOHAMASTRIPE」のユニホームをベースに、ストライプに沿って未来へのメッセージを英語とスペイン語で配置した斬新