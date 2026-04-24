東京証券取引所24日午前の東京株式市場は、日経平均株価が反発し、前日終値からの上げ幅は一時500円を超えた。中東情勢の緊張緩和への期待感から、買い注文が優勢となった。午前終値は前日終値比203円17銭高の5万9343円40銭。TOPIXは4.87ポイント安の3711.51。トランプ米大統領がイスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると発表。イスラエルによるレバノンのヒズボラへの攻撃が米イラン協議の障害となっているため、戦闘