ＡＡＡの與真司郎（３７）、宇野実彩子（３９）が２２日に東京都内で行われたサロン販売品「＆ｈｏｎｅｙＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」の発表イベントに出席した。宇野実彩子は２０２４年に小山慶一郎と電撃結婚。２６年第１子出産を発表している。久々のイベント出演。白のチューブ明るかった髪色を「ずっとハイトーンだったのをダークトーンに変えた」と語り、雰囲気を変えて登場した。