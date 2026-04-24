「ののかちゃん」という愛称で知られている村方乃々佳さんは4月23日、自身のInstagram（保護者・スタッフが管理）を更新。ボブスタイルにイメージチェンジした姿を披露しました。【写真】ののかちゃん、ヘアカット後のかわいい姿「本当にめっちゃ似合ってる！！！！」同アカウントは「髪を切りました」とつづり、2枚の写真を披露。ボブスタイルにヘアカットしたののかちゃんが、満面の笑みでカメラに向かってポーズを決めています