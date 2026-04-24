数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！今回の問題は、100を基準に考えることで一気に視界が開ける計算です。1分以内に正確に答えを導き出せるか、ぜひ挑戦してみてください！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。103 × 105 = □ ヒント：100からどれくらい「はみ出しているか」に注目です！ 「(x+a)(x+b)」の展開公式をイメージしてみましょう。答えを見る↓↓