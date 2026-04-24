ゴールデンウィークはどこが混む？もうすぐゴールデンウィークです。旅行や帰省など、遠出を予定している人も多いのではないでしょうか。クルマで遠出をするときに気になるのが渋滞情報です。なるべく渋滞を避けた旅行計画をたてたいものですが、今年のゴールデンウイークはいつ、どこで特に混雑するのでしょうか。【画像】最長45kmも！ 渋滞が発生しやすいポイントを画像で見る（7枚）今回は特に混雑が激しくなる大型連休中