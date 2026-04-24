Photo: ヤマダユウス型 このサイズ感と万能感、替えがきかないんだよなぁ。「カメラをどう持ち歩くか」について、悩んだことはありませんか？ 画質を求めるならしっかりした一眼レフを使いたいけれど、旅行で持ち歩くには大きすぎる。さらに写真だけでなく動画も撮りたい場合、選べる機材はさらに少なくなります。どちらもこなせるのはスマホですが、旅行では調べ物をしたり、地図を見たりと