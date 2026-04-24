映画、音楽、メディアクリエイターとして時代のフロントラインを走ってきた高城剛が、いま最も情熱を注いでいる領域が「健康」だ。血液・遺伝子・ウェアラブルのデータを統合してデジタルツインを構築し、バイオハックして老化を巻き戻す。神宮前統合医療クリニック院長・三輪桜子とともに挑む、医療民主化の全貌に迫る。