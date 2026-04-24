DeNAは24日、7月7日〜9日の中日戦で開催するイベントゲーム『野球未来創造SERIES 〜横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』で選手らが着用する特別なユニフォーム「野球未来創造ユニフォーム」のデザイン決定を発表した。「野球未来創造ユニフォーム」のデザインコンセプトは「未来への寄せ書き」。「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さまへ」の 33つのテーマに沿って、監督・コーチ・選手の全員からメッセ