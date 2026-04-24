サンリオピューロランドは、6月6日（土）と6月13日（土）の2日間、東京方南町を拠点とする方南町お化け屋敷オバケン（以下：オバケン）とタッグを組んだ関東最大級の体験型サイコスリラーイベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」を、一般営業終了後の夜に開催する。【動画】血だらけの包丁・銃・謎の仮面「OBAKEN PSYCHO GAME」の一部を公開■2日間で計2000名が参加可11年目の実施となる今年の“オバケン