６月に開幕するサッカー北中米ワールドカップを前に、日本代表の森保監督に広島からエールが送られました。 南区のホテルで開かれた激励会では、サッカー日本代表の森保一監督らに「躍進」と書かれた必勝祈願のしゃもじが送られました。 森保監督は会場に集まった県内のサッカー関係者やサポーターら約３００人に「ワールドカップの舞台で恩返しができるように頑張りたい」と