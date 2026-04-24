聖徳太子が618年に創建したと伝わる天台真盛宗総本山・西教寺（滋賀県大津市坂本）は、NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送を受けて、豊臣秀吉が晩年を過ごしたとされる伏見城から移築した「客殿」（重要文化財）内部を初めて一般公開する。あす25日から5月10日まで、および11月7日から12月6日まで。【画像】唯一現存している明智光秀肖像画（本徳寺提供）織田信長による比叡山焼き討ちの際に焼失し、坂本城主であった明智光