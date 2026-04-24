タレントの彦摩呂（59）が22日、自身のインスタグラムを更新。若かりし20代の頃の写真を公開し、「えーーーー！」「か、か、かわゆい」「イケメンーーー」「彦兄別人ですやん」「びっくりした」などと、驚きの声が寄せられている。【写真】「えーーーー！」「別人ですやん」「イケメンーーー」若かりし20代の頃の彦摩呂彦摩呂は「お知らせします な、な、なんと松雪泰子主演の伝説的ドラマ『白鳥麗子でございます！』（1993