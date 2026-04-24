Kis-My-Ft2の玉森裕太、HANAのJISOO＆MOMOKAらが、きょう24日から公開されるラグジュアリーメゾン『カルティエ』のビジュアルシリーズに登場。象徴的なコレクション「クラッシュ ドゥ カルティエ」を身に着け、内面の美しさを表現する。【写真】力強い視線！ジュエリーを身にまとうJISOO＆MOMOKA「クラッシュ ドゥ カルティエ」は、トライアングル（三角）、スクエア（四角）、スフィア（球体）といった幾何学的フォルムの衝突