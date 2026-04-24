岩手県大槌町の山林火災は発生から3日目を迎えました。きょうの現場は東の風で、街の中心部も煙に覆われています。岩手県大槌町の大槌川の近くに来ています。大槌町では、内陸部の小鎚地区と海岸に近い吉里吉里地区の2か所で山林火災が発生しています。私の背後に見える煙は、吉里吉里地区の火災によるものです。きょうは東の風に乗って、私のいる大槌町の中心部に大量の煙が流れてきています。岩手県によりますと、大槌町内の小鎚