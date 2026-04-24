20日に発生した震度5強の地震により後発地震注意情報が発表され警戒が続くなか、復旧作業が行われている青森県八戸市内では、創業およそ250年の老舗酒造で客足が遠のくなど影響が出ています。2025年12月の地震による被害箇所の修繕中だった八戸市の書店では、ゴールデンウィーク中の営業再開を目指し、20日の地震で受けた損傷箇所の修理作業が行われています。八戸ブックセンター・石木田誠所長：亀裂をなくしたような状態だったと