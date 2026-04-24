【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の６月渡し価格は一時、前日終値比５・８％高の１バレル＝９８ドル台まで上昇した。１３日以来、１０日ぶりの高値水準となる。終値は３・１％高の９５・８５ドルだった。米国とイランの戦闘終結に向けた協議に関連し、イラン側の代表者が辞任したと伝わり、交渉が難航するとの懸念が広がった。ホルムズ海峡の管理を