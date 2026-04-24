モバイルバッテリーによる発火事例が相次いでいることから、国土交通省は日本国内を発着する航空便に対し、4月24日からモバイルバッテリーの使用を禁止すると発表しました。新ルールで何が変わる？守らないとどうなるの？航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏に聞きます。【写真を見る】航空機内「モバイルバッテリー」使用禁止に新ルールで何が変わる？違反したら罰則は【ひるおび】「新ルール」何が変わるの？≪これまでのルー