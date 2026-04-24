短いおててで、リモコンを死守する犬が、SNSで話題となっている。【映像】リモコンを死守している様子（全身）ソファーでくつろぎながら、テレビを見ていた飼い主（@poco20220603）。でも、リモコンは、 シーズーのぽこくん（3歳）がしっかり抱えていた。実は、ぽこくん、テレビやスピーカーのリモコンを大事そうに抱えたり、枕にして眠ったりすることが普段からよくあるんだそうだ。