アメリカのニューヨーク・タイムズはイラン最高指導者のモジタバ師の詳しいケガの状況を紹介し、現時点ではイラン革命防衛隊に意思決定を委ねていると報じました。ニューヨーク・タイムズは23日、イランの高官4人の情報として、モジタバ師が「重傷を負ったものの、思考は明晰だ」と伝えました。ケガについては、「片足は3回の手術を受け、義足を待っている。顔と唇は重度のやけどを負い、話すのが困難な状態で、やがて整形手術が必