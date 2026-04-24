食品に力を入れた「ドン・キホーテ」、「ロビン・フッド」の全国1号店が愛知県あま市にオープンしました。 【写真を見る】全国1号店 “食品強化型ドンキ” ｢ロビン・フッド｣がオープン! 圧倒的安さ･時短料理も 愛知･あま市 24日、あま市にオープンしたのは「ドン・キホーテ」の運営会社による新業態、「ロビン・フッド」の全国1号店で、コンセプトは「食品に力を入れたドン・キホーテ」。