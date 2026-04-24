【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の前田公輝が4月22日、自身のInstagramを更新。自身が子役時代に出演していたNHKの教育番組「天才てれびくん」シリーズの共演者との写真を投稿し、反響が寄せられている。【写真】35歳人気俳優ら元てれび戦士「胸熱」集合ショット◆前田公輝、元てれび戦士との再会ショット6歳でデビューし、2003年から2006年まで「天才てれびくんMAX」に、てれび戦士として出演していた前田。今回「岩井七世 飯田