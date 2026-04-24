【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の板垣李光人が4月23日、自身のInstagramを更新。新しい髪色に変えた姿を公開し、話題となっている。【写真】24歳大河俳優「久しぶり」話題の新ヘア◆板垣李光人、黒髪イメチェン姿公開板垣は「季節感バグな服装ですが、最近の写真です」とつづり、写真を投稿。黒のダウンを着用し口元までチャックを閉めカメラを見つめている様子を披露した。また「＃そういえば髪黒くなりました」と記し、金髪か