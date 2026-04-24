国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年4月23日、ChatGPTを使ったAI生成画像をXで公開し、その出来栄えに驚嘆している。「あっという間に、このバナー作れました」玉木氏は同日夜、「ChatGPTの画像生成能力が格段に進歩していてビックリ！」として、同党香川県連の定期大会の開催を知らせるバナー画像を公開した。バナー画像には、開催時間や場所などの情報に加え、笑顔で天に指をさす玉木氏の画像と、同党のキャラクター「こくみんう