納棺の儀式で行うこととは！？神式/キリスト教式の違い、納棺の作法を解説 納棺する 納棺の儀式を行う 仏式通夜の前に、故人の遺体を納棺します。たいていは葬儀社のスタッフが行いますが、納棺師が行うこともあります。納棺前、逆さ水の湯でしぼったタオルなどで体を清める湯灌を行うこともあります。 一般的な納棺の流れは、まず、遺体を死装束、または用意した衣服に着替えさせます。その後、その場にいる人たちで想い