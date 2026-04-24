温度が1200度にも達するマグマは一体どのようにしてできたのか？ ケイ酸成分で４分類されるマグマ ハワイの火山噴火の映像などでは、灼熱した融けた岩石が流れているのがみられます。この融けた岩石は、よくみると一部が冷えて固まっており、こうしたものは溶岩と呼ばれます。これに対して、マグマとは、地下の冷えて固まっていない高温の融けた岩石のことをいいます。マグマの温度は７００℃から１２００℃もの高温になります