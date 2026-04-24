この先4月25日(土)〜5月7日(木)は、天気が短い周期で変化するでしょう。25日(土)は広く晴れて、行楽日和になりますが、26日(日)は西から天気が下り坂となりそうです。29日(水・昭和の日)は九州や関東で雨が降るでしょう。5月2日(土)は広く晴れるものの、3日(日・憲法記念日)以降は九州から関東でたびたび雨が降りそうです。屋外のレジャーなどは天気予報のチェックを。25日〜5月1日天気は短い周期で変化4月27日(月)から4月30日(