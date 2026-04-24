5月1日に日本公開予定の『プラダを着た悪魔2』。4月初旬にはメリル・ストリープとアン・ハサウェイがグローバルプロモーションツアーの2つめの訪問先として日本を訪れた。前作の公開から実に20年ぶりという異例の続編だが、当時のファンはもちろん、リアルタイムで公開時を知らない若い世代にも傑作として名高い。『プラダを着た悪魔』がなぜに愛され続け、なぜ今、改めて続編が制作されたかを語りたい。＊＊＊【写真を見る】2