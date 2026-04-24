アジア株下落米イラン協議は行き詰まり、トランプはガソリン高止まりを警告 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 25732.27（-182.93-0.71%） 中国上海総合指数 4067.25（-26.00-0.64%） 台湾加権指数 38780.61（+1066.46+2.83%） 韓国総合株価指数 6470.40（-5.41-0.08%） 豪ＡＳＸ２００指数 8761.80（-31.61-0.36%） アジア株は台湾を除いて下落。 イランはホルムズ海峡開放を