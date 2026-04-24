マギウェイは、Questyleより、iPhoneやiPad、Nintendo SwitchなどでLDACやLE Audio(LC3)、Auracastなどが利用可能になるUSB-C接続のBluetoothトランスミッター「QCC Dongle Pro 2」を、6月5日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は12,100円前後。予約は5月29日から受け付ける。 スマートフォンやPCのUSB-Cポートに接続するだけで、iPhone/iPadのほか、Android、Windows、Mac、Nintendo Switch、