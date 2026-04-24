【新華社黄山4月24日】中国安徽省黄山市休寧県は春を迎え、野草の苧麻（ちょま、カラムシ）を使った名物の草餅「苧葉粿（ちょようか）」作りが最盛期を迎えている。地元住民は摘み取った柔らかい苧麻の若葉を洗い、ゆでてあく抜きをした後、もち米粉と練り合わせて生地にし、白砂糖と黒ゴマの餡を包む。草花模様の木型で成形し、蒸し器で蒸すと美しい苧葉粿が出来上がる。もっちりとした皮と甘く香ばしい餡が見事