２３日、広西チワン族自治区南寧市の浜湖路小学校で本を読む教員と児童。（南寧＝新華社記者／陸波岸）【新華社北京4月24日】「世界図書・著作権デー（世界本の日）」に当たる23日、中国各地でさまざまな読書イベントが行われた。参加した人々は本を手に取り、充実した時間を過ごした。２３日、重慶市の南城巴川学校で休み時間に本を読む子どもたち。（重慶＝新華社記者／陳誠）２３日、河北省新楽市の新華路小学校で本を読む子