総フォロワー数300万人超えの人気キャラクター「パペットスンスン」を、すべて“羊毛フェルト”で手作りする手芸動画がニコニコ動画に公開され、「すげー」「めちゃかわいい」「ちゃんとフワもこ」「クオリティえぐいわぁ」「フェルトでここまでモフモフにできるんだなぁ みつを」「ンアー」などと反響を呼んでいる。【動画】「クオリティえぐいわぁ」「ちゃんとフワもこ」羊毛フェルト→だんだんとスンスンが完成していく様子