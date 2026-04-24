モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が24日、都内で行われたOOFOSポップアップ『OO STORE』オープニングイベントに参加。夫・大倉士門との第1子を妊娠中の池田は、ホワイトのシャツにスカートというお腹周りがゆったりとした衣装で登場した。【全身ショット】ふっくらお腹…ホワイトのふんわり衣装で登場したみちょぱリカバリーフットウェアブランド「OOFOS（ウーフォス）」より、25日に国内初展開となる新モデル「P