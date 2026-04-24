「新幹線のぞみ」「自由席」が24日、X（旧ツイッター）でトレンド入りした。JR東海とJR西日本が24日から5月6日までの東海道新幹線、山陽新幹線「のぞみ」号を全席指定席で運行することを受けて「新幹線のぞみ」「自由席」が急上昇した。インターネット上では「今日からなんだ」「正直、ちょっと不便ですが、あの殺人的なホームの行列がなくなるのでしたら正解かも」「今後自由席はなくせば？子供や病気や高齢者なんでとか、