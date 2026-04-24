つわりのつらさを理解してくれない旦那さんっていますよね。今回は、奥さんの声を無視し続けた旦那さんのエピソードをご紹介します。わざと高いフルーツを…「つわりのとき、フルーツなら食べられると言ってきた妻。でもバナナやキウイなどの安いフルーツは食べられなくて、桃やメロン、マンゴーなど高いものなら食べられるなんて言ってきたんです。それ、つわりを理由にワガママを言ってるだけじゃ……？と、正直疑いました。『