２４日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続落した。イラン情勢の不透明感が意識されるなか、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近となる６月限が上昇。インフレ懸念が台頭する形となり、債券売りを促した。 前日のニューヨーク市場で長期債相場は下落（金利は上昇）し、長期金利は４．３２％で終了した。米国とイランの終戦に向けた交渉が難航すると見