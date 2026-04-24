犬猫生活がストップ高の４９００円に買われている。２３日に東証グロース市場に上場し、公開価格２９９０円を５１０円（１７．１％）上回る３５００円で初値を形成。その後も買いを集めストップ高の４２００円に上昇しそのまま初日の取引を終えた。 同社はペット関連商品の企画・製造・販売が主な事業で、「犬猫生活」ブランドのオリジナルペットフードを企画・販売する「生活販売」を主力に、動物病院やトリミ