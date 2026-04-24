・犬猫生活が連日のＳ高、動物病院のＭ＆Ａなど成長戦略を評価 ・ヤクルトが続急伸し年初来高値更新、米ダルトンが株主提案の説明資料を公開 ・ソケッツがＳ高カイ気配、前期最終利益の上振れ着地を手掛かり視 ・デジプラは３日ぶり反発、物価高対策の給付金に「デジタルギフト」が採用 ・イビデンが新値街道まい進、米インテル株が時間外取引で急騰 ・くすりの窓口が５日続伸、処方せんネット受付の新規利用者計画上回り２６