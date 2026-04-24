「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１１時現在で、ソシオネクストが「買い予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でソシオネクスは続伸している。同社は富士通とパナソニックホールディングスの部門統合によって誕生したファブレス半導体ベンダー。米ハイテク株高を背景に東京市場でも半導体セクターに旺盛な物色が向かうなか、関連銘柄の一角と