開催：2026.4.24 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 10 - 8 [ツインズ] MLBの試合が24日に行われ、シティ・フィールドでメッツとツインズが対戦した。 メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。 1回表、6番 オースティン・マーティン カウント3-2から押し出しの四球でツインズ得点 NYM 0-1 MIN 1回裏、5番 ブレット