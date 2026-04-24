仙台管区気象台が発表した内容です。 【画像】今後の東北・全国の天気など ■夏の天候の見通し東北地方 （６月～８月） ＜予報のポイント＞ ・暖かい空気に覆われやすいため、夏の気温は高いでしょう。 ＜夏（６月～８月）の平均気温・降水量＞ ・平均気温夏（６月～８月）東北日本海側：高い見込み東北太平洋側：高い見込み ・降水量夏（６月～８月）東北日本海側：ほぼ平年並の見込み