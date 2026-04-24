【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ふみのが、Dr. Martensの新作サンダルコレクション“ZEBZAG”のサマーキャンペーンのキービジュアルに登場している。 ■イベントでは、ふみの出演のトークショーも実施予定 ふみのは、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』のファイナリスト10名のうちのひとりで、オーディション後、ち