極東証券 [東証Ｐ] が4月24日午前(11:25)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比16.0％増の40億円に伸び、3期連続増収となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の4.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.4％→17.4％に急上昇した。 株探ニュース