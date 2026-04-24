コニシ [東証Ｐ] が4月24日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.9％減の110億円になったが、27年3月期は前期比7.2％増の119億円に伸びを見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比32.6％増の30.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.5％→8.1％に改善した。 株探ニュース