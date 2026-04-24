24日前引けの日経平均株価は反発。前日比203.17円（0.34％）高の5万9343.40円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は469、値下がりは1036、変わらずは63と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはイビデン で、日経平均を92.19円押し上げ。次いでファストリ が65.17円、アドテスト が45.86円、ＳＢＧ が29.77円、ＴＤＫ が28.91円と続いた。 マイナス寄与