24日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数487、値下がり銘柄数863と、値下がりが優勢だった。 個別ではソケッツ、アズジェント、梅乃宿酒造、マツモトがストップ高。河西工業は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、岐阜造園、ケイティケイ、菊池製作所、テクノフレックスなど18銘柄は年初来高値を更新。太洋物産、日本ギア工業、ヒトトヒトホールディングス、岡野バルブ製