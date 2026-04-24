24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比49.0％減の2034億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同50.4％減の1615億円だった。 個別ではグローバルＸＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コール 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＮＡＳＤＡＱ