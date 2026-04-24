24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数161、値下がり銘柄数368と、値下がりが優勢だった。 個別では犬猫生活がストップ高。グリーンモンスター、バトンズ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは一時ストップ高と値を飛ばした。デジタルプラス、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス、モダリス、ＡＣＳＬなど8銘柄は年初来高値を更新。アクアライン、パワーエッ