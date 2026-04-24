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24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ114827 -43.3 58330 ２. 日経Ｄインバ 11346 -55.33803 ３. 楽天Ｗブル9868 -36.9 69480 ４. 野村日経平均7918 -69.5 62060